Необычное преступление: со склада украдено 100 новых шин

27 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в период с 16 ч. 23 декабря до 15.30 ч. 27 декабря в Вильнюсе, со склада на ул. Киртиму было украдено 100 новых шин.
Ущерб уточняется.
Начато расследование.
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Пока одни праздновали, другие использовали время праздников для нечистых дел. В Вильнюсе со склада вынесли 100 новых шин.
27 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в период с 16 ч. 23 декабря до 15.30 ч. 27 декабря в Вильнюсе, со склада на ул. Киртиму было украдено 100 новых шин.
Ущерб уточняется.
Начато расследование.