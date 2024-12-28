2024.12.28 12:36

Необычное преступление: со склада украдено 100 новых шин

 
ru.DELFI.lt
Naujos padangos
Naujos padangos
ФОТО: Igor Link | Shutterstock

Пока одни праздновали, другие использовали время праздников для нечистых дел. В Вильнюсе со склада вынесли 100 новых шин.

27 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в период с 16 ч. 23 декабря до 15.30 ч. 27 декабря в Вильнюсе, со склада на ул. Киртиму было украдено 100 новых шин.

Ущерб уточняется.

Начато расследование.

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