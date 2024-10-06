Необычная спасательная операция: олень запутался рогами в заборе рядом с кафе

Каунасские пожарные-спасатели информируют, что звонок поступил в субботу, в 11 ч.
Звонивший сказал, что около кафе олень запутался рогами в заборе и не может освободиться.
Когда приехали пожарные-спасатели, олень прыгал в разные стороны, стараясь освободиться. С помощью ножниц для металла пожарные разрезали проволоку и освободили животное.
На место происшествия пришлось вызывать охотников. Олень ослабел и упал. Охотник пытался вернуть его к жизни, но тщетно, животное не выжило.
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