Недалеко от Риги потерпел крушение небольшой самолет с гражданином Литвы на борту

В среду днем в 4 км от аэропорта „Рига“ с радаров исчез небольшой самолет. В кабине находились два человека, один из которых пострадал. Из-за ЧП на некоторое время была приостановлена работа взлетно-посадочной полосы. Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме.