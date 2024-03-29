Не выжил нанесший себе ранение на полигоне в Пабраде американский военный

"Для выяснения обстоятельств происшествия начато досудебное расследование, которое проводят правоохранительные органы США и Военная полиция Литовской армии под руководством Вильнюсской окружной прокуратуры", – сообщили в армии в пятницу.

Delfi напоминает, что несчастье произошло 27 марта, в 14.39 ч. По данным полиции, поступило сообщение о том, что на полигоне военный нанес себе ранение. За жизнь мужчины боролись литовские врачи.