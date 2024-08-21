2024.08.21 13:18

Не попадайтесь на уловки мошенников: электросамокат в Senukai почти за 10 евро

 
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Sukčiai siūlo įsigyti paspirtuką už 9.99 euro
Sukčiai siūlo įsigyti paspirtuką už 9.99 euro
ФОТО: Facebook

В последнее время в социальной сети Facebook распространился новый вид мошенничеств

В последнее время в социальной сети Facebook распространился новый вид мошенничества.

Замечено, что мошенники под видом торгового бренда Senukai „продают“ электросамокаты за 9,99 евро. „Мы, руководство сети магазинов Senukai в Литве, объявляем благотворительную распродажу в Интернете! Купить электросамокат Xiaomi может каждый за 9,99 евро! Данная распродажа связана с предстоящим выпуском новой модели, поэтому нам необходимо как можно скорее избавиться от старых моделей! Подайте заявку и ждите электросамокат в течение 5-7 рабочих дней“, - говорится в сообщении мошенников.

Feisbuke plinta naujas sukčių bandymas pasipelnyti

Видно, что сообщение вызвало большой интерес: даже 2 тысячи одобрений (лайков), 66 комментариев и 72 репоста. Как недавно сообщил Senukai на своей странице в Facebook, преступники использовали имя компании и фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы попытаться обмануть людей. Компания призывает принять меры безопасности:

1. Проверьте наши официальные аккаунты: у нас есть официальные аккаунты в социальных сетях, которые вы можете найти по адресу: https://www.facebook.com/eSenukai.

2. Не предоставляйте личную информацию. Мы никогда не будем запрашивать вашу личную информацию через социальные сети. Не передавайте свои личные данные сомнительным аккаунтам.

3. Сообщите нам: если вы заметили подозрительную активность или столкнулись с мошенниками, использующими наше имя. Это поможет нам принять меры.

4. Мы высоко ценим ваше доверие к нашей компании и делаем все возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность. Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.

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