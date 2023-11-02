Нашлась пропавшая в Варенском районе женщина

По словам полиции, брат пропавшей Вилмы Гилене (1967 г.р.) сообщил, что она ушла за грибами в деревне Бингеляй, на 98-м км дороги Вильнюс-Варена-Гродно. Женщина была в черно-красном жилете, джинсах, спортивных ботинках.

В последний раз ее видели 30 октября, около 20 ч. на дороге A4, между Перлоей и Меркине.

Полиция просила людей, проезжавших по этой дороге 30 октября в период с 19 до 21 ч., у которых установлены видеорегистраторы, просмотреть видео и поделиться важной для следствия информацией.