На взморье у тех, кто излишне расслабился, были проблемы с полицией: попались пьяные водители и девушка без прав

1 августа 2024 г. с 13.30 ч. до полуночи полиция провела рейд в Клайпеде и Клайпедском районе.
В Клайпеде попались трое нетрезвых водителей электросамокатов - 1,33, 0,54 и 0,60 промилле. Еще один водитель самоката ехал без шлема по проезжей части.
В 18.23 ч. в Клайпедском районе, в Довиляй попался нетрезвый водитель (1991 г.р.) BMW - 0,43 промилле, в 18.58 ч. водитель (1968 г.р.) Opel - 0,56 промилле, а в 20.47 ч. водитель (1994 г.р.) мотоцикла Harley Davidson - 0,56 промилле.
В 20.32 ч. в Довиляй на мотоцикле Yamaha ехала девушка 2007 г.р. без прав.
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