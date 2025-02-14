На вывеске американского посольства в Вильнюсе появился российский символ войны

Департамент полиции Литвы сообщает, что 13 февраля, в 22.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Акмяну, на вывеске американского посольства неизвестный с помощью аэрозольной краски вывел букву Z.
Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.
Лицо, которое в общественном месте проявляет неуважение к другим лицам или окружению хамским поведением, угрозами, злобными насмешками или вандализмом и нарушает общественный порядок, наказывается общественными работами, либо штрафом, либо ограничением свободы, либо арестом или лишением свободы на срок до двух лет.
Литва запретила демонстрацию символов российской войны в Украине, таких как буквы „Z“, „V“ и георгиевская ленточка.
Представитель полиции Рамунас Матонис подтвердил, что посольство США, расположенное в столице, прямо в центре города, охраняется полицией. Он сообщил, что не знает обстоятельств инцидента.
„Был замечен человек, оставивший эту надпись. Его заметил сотрудник полиции, но он скрылся“, - рассказала Elta Юлия Самороковская, представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
„Вечером 13 февраля в посольстве США произошел единичный акт вандализма. Посольство выражает глубокую признательность литовской полиции и Вильнюсскому самоуправлению за быструю реакцию. Посольство сотрудничает с литовскими учреждениями, поэтому мы свяжемся с ними по вопросам, связанным с проводимым расследованием. Отношения между США и Литвой прочны и основаны на общей ответственности, взаимном уважении и долгой истории сотрудничества. Наша приверженность друг другу остается непоколебимой, и мы продолжим работать над созданием более сильного, более безопасного и более процветающего будущего для народов обеих наших стран“, - комментарий посольства США передала Elta представительница посольства Юргита Яцовскене.