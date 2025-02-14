На вывеске американского посольства в Вильнюсе появился российский символ войны

„Вечером 13 февраля в посольстве США произошел единичный акт вандализма. Посольство выражает глубокую признательность литовской полиции и Вильнюсскому самоуправлению за быструю реакцию. Посольство сотрудничает с литовскими учреждениями, поэтому мы свяжемся с ними по вопросам, связанным с проводимым расследованием. Отношения между США и Литвой прочны и основаны на общей ответственности, взаимном уважении и долгой истории сотрудничества. Наша приверженность друг другу остается непоколебимой, и мы продолжим работать над созданием более сильного, более безопасного и более процветающего будущего для народов обеих наших стран“, - комментарий посольства США передала Elta представительница посольства Юргита Яцовскене.