На вильнюсском вокзале в течение нескольких минут, возможно, угнали два Toyota Prius

По данным полиции, первое сообщение об угоне автомобиля Toyota Prius поступило в 14.10 ч.

Звонивший информировал, что автомобиль угнали со стоянки. Машина была оставлена с заведенным двигателем, водитель понес еду. Когда водитель вернулся, заметил, что автомобиля Toyota на стоянке нет.

Через несколько минут, в 14.16 ч., поступил еще один звонок. Звонил другой человек, который также сообщил об угоне Toyota Prius.

Он сказал, что машина была угнана с ул. Соду.