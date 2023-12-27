На вильнюсском вокзале в течение нескольких минут, возможно, угнали два автомобиля Toyota Prius

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Kas vyksta Kaune
В среду, 27 декабря, полиция получила два сообщения о возможно угнанных автомобилях в столице.

По данным полиции, первое сообщение об угоне автомобиля Toyota Prius поступило в 14.10 ч.

Звонивший информировал, что автомобиль угнали со стоянки. Машина была оставлена с заведенным двигателем, водитель понес еду. Когда водитель вернулся, заметил, что автомобиля Toyota на стоянке нет.

Через несколько минут, в 14.16 ч., поступил еще один звонок. Звонил другой человек, который также сообщил об угоне Toyota Prius.

Он сказал, что машина была угнана с ул. Соду.

Об угонах сообщения появились и в социальной сети.

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