2025.03.04 14:08

На видео снято задержание наркоторговцев: спецслужбы лезли в квартиру через окно

 
ru.DELFI.lt

Следователи пятого Вильнюсского комиссариата полиции задержали двоих подозреваемых в распространении наркотиков.

Сообщается, что в операции особую роль сыграли сотрудники спецслужб.

Расследование было начато, когда была получена информация о распространении наркотиков в микрорайонах Юстинишкес, Каролинишкес и Пашилайчай. Полиция инициировала расследование. После получения необходимых данных криминалисты установили подозреваемых и организовали их задержание. Во время обысков обнаружили и изъяли наркотики и психотропные вещества, а также средства для фасовки наркотиков.

Полиция призывает жителей не оставаться равнодушными и сообщать полиции о преступлениях.

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