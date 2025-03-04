На видео снято задержание наркоторговцев: спецслужбы лезли в квартиру через окно

Расследование было начато, когда была получена информация о распространении наркотиков в микрорайонах Юстинишкес, Каролинишкес и Пашилайчай. Полиция инициировала расследование. После получения необходимых данных криминалисты установили подозреваемых и организовали их задержание. Во время обысков обнаружили и изъяли наркотики и психотропные вещества, а также средства для фасовки наркотиков.