2025.02.24 12:22

На видео сняли ДТП во время ралли в Рокишкском районе

 
ru.DELFI.lt

В минувшую субботу во время ралли в Рокишкском районе произошло серьезное ДТП. Сообщалось, что водитель зажат в автомобиле. Очевидцы поделились видео с места происшествия.

Delfi, напоминает, что в 17.10 ч. в Рокишкском районе, в деревне Норкунай, перевернулся автомобиль участника (1989 г.р.) ралли. Пострадал водитель. Пострадавшего доставили в Паневежскую больницу. Ехавший с водителем штурман не пострадал.

Представитель ралли Biorina Winter Rally Rokiškis Вилюс Шалтянис сказал, что в ДТП попал экипаж, ехавший под 37 номером. В документах сказано, что под этим номером на автомобиле BMW ехали гонщики ПУ „Каунасский автоклуб“ – Водитель Марюс Рачкаускас и штурман Андрис Толстых.

После ДТП пожарные-спасатели освободили из автомобиля пострадавшего водителя, он был в сознании.

Из-за инцидента отменили последний восьмой скоростной участок.

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