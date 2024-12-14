На видео попали хулиганы, испортившие каунасскую елку

„Они мочились под елкой, сломали телефон Деда Мороза, может, вы их видели?“ – поделилась Шмидтене видео в социальных сетях.

На видео, сделанном 9 декабря, видно, как мужчины зашли в елку ночью. Мужчины не говорили по-литовски. Один из них пытался говорить по телефону, а второй в это время справлял нужду под елкой.

Шмидтене 13 декабря сказала в интервью Kas vyksta Kaune, что в полицию не обращалась.

„Мы не обращались в полицию, маловероятно, что полиция их найдет, вероятно, это были туристы. Просто хотелось поделиться, такие случаи бывают нередко. Важно, чтобы люди знали и видели и даже призвали бы к порядку других. Хорошо бы, чтобы такие вещи не оставались незамеченными“, – сказала Шмидтене.