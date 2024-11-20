2024.11.20 07:22

На видео попал финал преследования пьяного водителя в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt

Во вторник ночью в Вильнюсе не подчинившийся требованию полиции остановиться водитель стал виновником ДТП. Delfi удалось получить видео инцидента.

По данным полиции, 19 ноября, в 0.49 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, требованию полицейских остановиться не подчинился водитель автомобиля Ford. Преследование было непродолжительным.

Автомобиль, поворачивая на ул. Пакальнес, врезался в стоявшие у дороги автомобили и перевернулся.

Выяснилось, что за рулем Ford сидел молодой человек 2002 г.р., у которого нет водительского удостоверения. Он был пьян (0,74 промилле). Молодой человек пострадал во время ДТП, поэтому его увезла скорая. В больнице у пострадавшего диагностировали разные ушибы.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Редакция Delfi получила эксклюзивное видео, на котором видно, как мчащийся на огромной скорости Ford врезался в стоявшие у дороги машины, а потом перевернулся на бок.

На фото и видео машина виновника ДТП не зафиксирована.

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