На видео попал финал преследования пьяного водителя в Вильнюсе

По данным полиции, 19 ноября, в 0.49 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, требованию полицейских остановиться не подчинился водитель автомобиля Ford. Преследование было непродолжительным.

Автомобиль, поворачивая на ул. Пакальнес, врезался в стоявшие у дороги автомобили и перевернулся.

Выяснилось, что за рулем Ford сидел молодой человек 2002 г.р., у которого нет водительского удостоверения. Он был пьян (0,74 промилле). Молодой человек пострадал во время ДТП, поэтому его увезла скорая. В больнице у пострадавшего диагностировали разные ушибы.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.