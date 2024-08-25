На территории каунасского яхтклуба „Жальгирис“ произошел пожар, пострадали несколько человек

Дежурный Каунасской спасательной службы подтвердил, что горит катер. К приезду пожарных-спасателей он горел открытым пламенем. Сообщается о шестерых пострадавших, они получили ожоги ног и рук.
Дежурный Каунасской полиции информировал, что в числе пострадавших две девушки. По предварительным данным, они получили ожоги ног.
Все пострадавшие были доставлены в Каунасскую клинику.
По неофициальным данным, причина пожара - неисправная электропроводка.
Точные причины пожара установят специалисты.
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