2024.08.25 06:55

На территории каунасского яхтклуба „Жальгирис“ произошел пожар, пострадали несколько человек

 
ru.DELFI.lt

В субботу после обеда на территории каунасского яхтклуба „Жальгирис“ произошел пожар, сообщает портал Kas vyksta Kaune. Читатели сообщали, что горит катер.

Дежурный Каунасской спасательной службы подтвердил, что горит катер. К приезду пожарных-спасателей он горел открытым пламенем. Сообщается о шестерых пострадавших, они получили ожоги ног и рук.

Дежурный Каунасской полиции информировал, что в числе пострадавших две девушки. По предварительным данным, они получили ожоги ног.

Все пострадавшие были доставлены в Каунасскую клинику.

По неофициальным данным, причина пожара - неисправная электропроводка.

Точные причины пожара установят специалисты.

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