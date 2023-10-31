На строительной площадке в Вильнюсе произошла авария, обошлось без жертв

На строительной площадке в Вильнюсе, на улице Антакальне перевернулся строительный кран.

Охранник сообщил службам, что ему не известно, есть ли пострадавшие. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции.

По данным Департамента пожарной охраны и спасения, на месте происшествия их помощь не потребовались. По предварительным данным спасателей, упала стрела строительного крана. В результате инцидента никто не пострадал, но один автомобиль получил повреждения.

По данным Delfi, инцидент произошел на территории Вильнюсской клинической больницы, где строится новое здание.

При демонтаже крана упала стрела. Стрела крана заблокировала борт грузового фургона и раздавила контейнер для строительного мусора. Также стрела упала в паре метров от домика строителей.







