2025.05.07 09:44

На предприятии по переработке отходов в Каунасе вспыхнул пожар

 
Elta
ru.DELFI.lt
Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai
ФОТО: Sarunas Mazeika | DELFI / Šarūnas Mažeika

Во вторник в Каунасе на предприятии по переработке отходов Žalvaris вспыхнул пожар, сообщил Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

По данным ДПБС, в 22.02 час. поступило сообщение о возгорании на территории мусороперерабатывающего завода Žalvaris на улице Палемоно.

Выяснилось, что на территории предприятия в куче свинцового шлака площадью около 30 квадратных метров горели различные неорганические материалы. Пожар потушен.

Поднимающиеся пары свинцового шлака были измерены газоанализатором, и ничего опасного зафиксировано не было.

Сотрудники компании использовали вилочные погрузчики, чтобы разгребать груду горевших неорганических материалов.

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