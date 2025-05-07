На предприятии по переработке отходов в Каунасе вспыхнул пожар

По данным ДПБС, в 22.02 час. поступило сообщение о возгорании на территории мусороперерабатывающего завода Žalvaris на улице Палемоно.
Выяснилось, что на территории предприятия в куче свинцового шлака площадью около 30 квадратных метров горели различные неорганические материалы. Пожар потушен.
Поднимающиеся пары свинцового шлака были измерены газоанализатором, и ничего опасного зафиксировано не было.
Сотрудники компании использовали вилочные погрузчики, чтобы разгребать груду горевших неорганических материалов.
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