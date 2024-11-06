2024.11.06 07:00

На подземной стоянке торгового центра Panorama произошло массовое ДТП – повреждены роскошные автомобили

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt

5 ноября в Вильнюсе, на ул. Т.Нарбуто, на подземной стоянке торгового центра Panorama столкнулись четыре автомобиля.

Сообщение о ДТП передала система автоматического вызова помощи eCall, установленная в одном из автомобилей.

Пожарные-спасатели сообщили, что столкнулись четыре автомобиля, никто не был зажат и никто не пострадал. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло, поскольку водитель электромобиля KIA перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ.

Внедорожник врезался в бок VW Taigo, а затем в автомобиль Tesla и прижал ее к автомобилю Volvo.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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