На подземной стоянке торгового центра Panorama произошло массовое ДТП – повреждены роскошные автомобили

Сообщение о ДТП передала система автоматического вызова помощи eCall, установленная в одном из автомобилей.

Пожарные-спасатели сообщили, что столкнулись четыре автомобиля, никто не был зажат и никто не пострадал. Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло, поскольку водитель электромобиля KIA перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ.

Внедорожник врезался в бок VW Taigo, а затем в автомобиль Tesla и прижал ее к автомобилю Volvo.