2025.03.19 07:03

На пляже в Литве нашли часть российской ракеты

 
комментарий армии
ru.DELFI.lt
Melnragėje rastas, įtariama, sprogmuo
Melnragėje rastas, įtariama, sprogmuo
ФОТО: Viaceslavas Bazykas nuotr. | Vytautas Grubliauskas

Во вторник вечером в социальной сети Facebook начали распространять фотографию странного объекта. Подозревали, что это может быть снаряд. Литовская армия в среду сообщила, что найденный на пляже в Мелнраге объект - это часть от механизма запуска российской ракеты „земля-воздух“ малой дальности.

„Это часть ракеты, которую иногда называют бустером или стартерным ускорителем,она дает ракете стартовое ускорение и стабилизирует полет после запуска. Возможно, эту ракету запустили с военного российского корабля, на котором есть система Pantsir-M“, – указали представители армии.

По данным представителей армии, бустер мог попасть в море во время учений в Балтийском море.

„Поскольку районы, где проводится стрельба, находятся недалеко от территориальных вод Литвы и экономической зоны, вероятно, ускоритель упал в воду и, хотя такое бывает редко, был выброшен на берег“, – писали представители армии.

Компания Klaipėdos paplūdimiai поделилась информацией о том, что в Мелнраге был обнаружен, вероятно, снаряд.

„Сегодня вечером у моря (I-ая Мелнраге) был замечен, возможно, снаряд, который выбросило на берег море. Просим жителей и отдыхающих не приближаться к находке и соблюдать безопасное расстояние!

Полиция уже информирована и делает все необходимое.

Будьте бдительны и информируйте других“, – писали представители Klaipėdos paplūdimiai.

Об инциденте писал и экс-мэр города Витаутас Грубинскас.

„Я нахожусь в Вильнюсе, здесь меня ответственные ведомства информировали о странных объектах на пляже в Мелнраге. Я сразу позвонил в полицию, полиция едет. Будьте осторожны, не приближайтесь, не рискуйте. Время неспокойное, будьте бдительны“, – писал он.

Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене информировала, что в полицию о находке сообщили 18 марта, в 18.01 ч. Полиция не смогла сразу найти этот предмет и продолжила поиски.

Будут проверять, не было ли это провокацией, поскольку днем море было спокойным, обычно разные предметы из воды выбрасывает после ночных бурь.

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