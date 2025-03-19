На пляже в Литве нашли часть российской ракеты

„Это часть ракеты, которую иногда называют бустером или стартерным ускорителем,она дает ракете стартовое ускорение и стабилизирует полет после запуска. Возможно, эту ракету запустили с военного российского корабля, на котором есть система Pantsir-M“, – указали представители армии.
По данным представителей армии, бустер мог попасть в море во время учений в Балтийском море.
„Поскольку районы, где проводится стрельба, находятся недалеко от территориальных вод Литвы и экономической зоны, вероятно, ускоритель упал в воду и, хотя такое бывает редко, был выброшен на берег“, – писали представители армии.
Компания Klaipėdos paplūdimiai поделилась информацией о том, что в Мелнраге был обнаружен, вероятно, снаряд.
„Сегодня вечером у моря (I-ая Мелнраге) был замечен, возможно, снаряд, который выбросило на берег море. Просим жителей и отдыхающих не приближаться к находке и соблюдать безопасное расстояние!
Полиция уже информирована и делает все необходимое.
Будьте бдительны и информируйте других“, – писали представители Klaipėdos paplūdimiai.
Об инциденте писал и экс-мэр города Витаутас Грубинскас.
„Я нахожусь в Вильнюсе, здесь меня ответственные ведомства информировали о странных объектах на пляже в Мелнраге. Я сразу позвонил в полицию, полиция едет. Будьте осторожны, не приближайтесь, не рискуйте. Время неспокойное, будьте бдительны“, – писал он.
Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене информировала, что в полицию о находке сообщили 18 марта, в 18.01 ч. Полиция не смогла сразу найти этот предмет и продолжила поиски.
Будут проверять, не было ли это провокацией, поскольку днем море было спокойным, обычно разные предметы из воды выбрасывает после ночных бурь.