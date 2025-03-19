На пляже в Литве нашли часть российской ракеты

„Это часть ракеты, которую иногда называют бустером или стартерным ускорителем,она дает ракете стартовое ускорение и стабилизирует полет после запуска. Возможно, эту ракету запустили с военного российского корабля, на котором есть система Pantsir-M“, – указали представители армии.

По данным представителей армии, бустер мог попасть в море во время учений в Балтийском море.

„Поскольку районы, где проводится стрельба, находятся недалеко от территориальных вод Литвы и экономической зоны, вероятно, ускоритель упал в воду и, хотя такое бывает редко, был выброшен на берег“, – писали представители армии.