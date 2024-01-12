На Паневежской объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовиков и легковушек

На видео, которое прислали читатели Delfi, видно, что из-за ДТП дорога в одном направлении полностью заблокирована.

Полиция информировала, что 12 января, в 16.24 ч. столкнулись 5 тягачей и 2 легковых автомобиля.

Пострадавшего водителя (1955 г.р.) одного из тягачей увезли в больницу.

Департамент полиции сообщает, что мужчина скончался в автомобиле скорой. Причина смерти выясняется.

ДТП произошло на Паневежской объездной дороге, в пределах деревни Вайшвилчай I в направлении Вильнюса из Шяуляй.