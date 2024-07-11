На оживленной вильнюсской дороге перевернулся автомобиль BMW

Информацию о ДТП прислала система автоматического оповещения о несчастье eCall. На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

По предварительным данным, ДТП произошло в 8.44 ч. Автомобиль BMW ехал со стороны Новой Вильни в центр города.

По словам очевидцев, в ДТП участвовал еще один автомобиль. Он создал аварийную ситуацию, поэтому BMW выехал на разделительную полосу, на защитные барьеры и четыре раза перевернулся, а потом встал на колеса.

В машине ехала молодая пара. Водитель сам вышел из машины, его осмотрели врачи и увезли в больницу. Пассажирка не пострадала.