На оживленной улице водитель Toyota осуществил опасный обгон

Такие действия водителя трактуются как опасное и хулиганское вождение. За такие нарушения водителю грозит штраф в размере 170-230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.
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Водителю удалось сделать видео опасного обгона на столичной улице Упес. На видео видно, что по улице едет туристический автобус, за ним едет автомобиль, а за этим автомобилем - автомобиль Toyota, водитель которого и осуществил опасный маневр.
Такие действия водителя трактуются как опасное и хулиганское вождение. За такие нарушения водителю грозит штраф в размере 170-230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.