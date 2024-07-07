На окраине Вильнюса – жуткое ДТП: перевернулся автомобиль, пострадали женщина и ребенок

„На дороге из Каунаса в Вильнюс, между заправкой EMSI и торговым центром Maxima bazė перевернулась машина. Идет дым. Остановилось много автомобилей“, – сообщил очевидец.
Полиция уточнила, что ДТП произошло на ул. Краутувю. „Перевернулся автомобиль Škoda, зажат человек“, – сказал дежурный.
На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.
По предварительным данным, женщину-водителя и ее внука увезли в больницу. Позже пожарных отозвали, поскольку автомобиль не горел.
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