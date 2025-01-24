На окраине Вильнюса с дороги съехал, как подозревают, нетрезвый полицейский

О ДТП в редакцию Delfi сообщил читатель (его фамилия редакции известна), который сказал, что недалеко от Пагиряй он заметил съехавший с дороги Mercedes-Benz, vвнутри которого сидел водитель.

Очевидец позвонил по номеру 112 и пошел к стоявшей в поле машине. Когда он постучал в окно, водитель открыл дверцу. Из салона запахло алкоголем.

Водитель Mercedes-Benz вышел из машины, спросил у очевидца, сообщал ли он кому-нибудь о происшествии? Очевидец сказал, что полиция уже едет и предложил подождать стражей порядка. По словам очевидца, водитель Mercedes-Benz с виду был пьян, говорил невнятно. Он закрыл Mercedes-Benz и ушел в сторону Пагиряй.