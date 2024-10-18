2024.10.18 16:11

На окраине Каунаса военные попали в ДТП – столкнулись с легковым автомобилем

 
ru.DELFI.lt
Kariškių avarija A5 kelyje
Kariškių avarija A5 kelyje
ФОТО: Stop kadras | Kas Vyksta Kaune

18 октября на окраине Каунаса произошло ДТП с участием военных.

В социальных сетях люди стали делиться информацией о том, что в Каунасе, около Академии, военный транспорт столкнулся с легковым автомобилем.

Полиция информирует, что ДТП произошло в 11.40 ч. По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.

Сообщается, что полицию на место ДТП не вызывали, военные сами регулировали движение, а участники ДТП заполнили декларацию.

Очевидцы сообщали, что рядом произошло еще одно ДТП – столкнулись тягач и легковой автомобиль. В этом ДТП люди также не пострадали.

Из-за обоих ДТП на дороге формировались заторы.

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