На окраине Каунаса военные попали в ДТП – столкнулись с легковым автомобилем

В социальных сетях люди стали делиться информацией о том, что в Каунасе, около Академии, военный транспорт столкнулся с легковым автомобилем.

Полиция информирует, что ДТП произошло в 11.40 ч. По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.

Сообщается, что полицию на место ДТП не вызывали, военные сами регулировали движение, а участники ДТП заполнили декларацию.

Очевидцы сообщали, что рядом произошло еще одно ДТП – столкнулись тягач и легковой автомобиль. В этом ДТП люди также не пострадали.