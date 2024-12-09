На минувшей неделе истребители НАТО дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов

По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), в минувшую пятницу истребители НАТО поднимались в воздух для идентификации самолетов Су-24МР и Ан-72, следовавших без предоставления планов полета, с отключенными радиолокационными ответчиками. Радиосвязь с региональным центром управления полетами (РЦУП) поддерживал лишь второй самолет.

В тот же день истребители НАТО также поднялись в воздух для идентификации самолета Ил-20, который летел без предоставления плана полета, без включенного радиолокационного ответчика и без поддержки радиосвязи с РЦУП.