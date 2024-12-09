2024.12.09 15:21

На минувшей неделе истребители НАТО дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Naikintuvas
Naikintuvas
ФОТО: Ints Kalnins | Reuters / Scanpix

На минувшей неделе истребители воздушной полиции НАТО дважды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения самолетов Российской Федерации (РФ), нарушивших правила полетов.

По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), в минувшую пятницу истребители НАТО поднимались в воздух для идентификации самолетов Су-24МР и Ан-72, следовавших без предоставления планов полета, с отключенными радиолокационными ответчиками. Радиосвязь с региональным центром управления полетами (РЦУП) поддерживал лишь второй самолет.

В тот же день истребители НАТО также поднялись в воздух для идентификации самолета Ил-20, который летел без предоставления плана полета, без включенного радиолокационного ответчика и без поддержки радиосвязи с РЦУП.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии началась в марте 2004 года, после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО.

С тех пор воздушное пространство Балтии уже патрулировали военнослужащие из Бельгии, Дании, Чехии, Великобритании, Испании, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Франции, Румынии, Турции, Германии и Италии.

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