На месте крушения самолета завершены пожарно-спасательные работы.

ELTA напоминает, что рано утром в понедельник в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом, упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.

„О ликвидации пожара мы объявили в половине двенадцатого, открытых источников возгорания больше нет. На месте происшествия еще находятся наши сотрудники“, - сообщил Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Донатас Гурявичюс, который находился на месте происшествия.

На месте происшествия в Вильнюсе возле аэропорта, где рано утром разбился самолет, работали пожарные и другие спецслужбы, с полудня шли заключительные работы.

„Работы были завершены в 14.10 час.“, - рассказала Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.

По предварительным данным, погибший в катастрофе пилот – гражданин Испании. Кроме того, пострадали три человека, находившиеся в самолете – граждане Литвы, Германии и Испании. По данным Elta, один из них находится в тяжелом состоянии, другой пострадал меньше.

По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, из зданий вблизи места катастрофы были эвакуированы 13 человек. О них позаботится Вильнюсское городское самоуправление.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет полностью разрушен. Когда самолет упал рядом с домом, загорелись близлежащие склады и автомобиль.