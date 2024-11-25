На месте крушения самолета завершены пожарно-спасательные работы.

„Работы были завершены в 14.10 час.“, - рассказала Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.
На месте происшествия в Вильнюсе возле аэропорта, где рано утром разбился самолет, работали пожарные и другие спецслужбы, с полудня шли заключительные работы.
„О ликвидации пожара мы объявили в половине двенадцатого, открытых источников возгорания больше нет. На месте происшествия еще находятся наши сотрудники“, - сообщил Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Донатас Гурявичюс, который находился на месте происшествия.
Помимо пожарных, на месте происшествия работали полиция, медики и экологи.
ELTA напоминает, что рано утром в понедельник в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом, упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.
По предварительным данным, погибший в катастрофе пилот – гражданин Испании. Кроме того, пострадали три человека, находившиеся в самолете – граждане Литвы, Германии и Испании. По данным Elta, один из них находится в тяжелом состоянии, другой пострадал меньше.
По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, из зданий вблизи места катастрофы были эвакуированы 13 человек. О них позаботится Вильнюсское городское самоуправление.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет полностью разрушен. Когда самолет упал рядом с домом, загорелись близлежащие склады и автомобиль.
Начато досудебное расследование по фактам ненадлежащего содержания или ремонта транспортных средств или дорог, находящегося в них оборудования, а также нарушения международных правил полетов. Минюст, в свою очередь, начал расследование безопасности.