На месте конфликта врачи скорой обнаружили сильно замерзшего младенца

"Темнеет. На улице -10. Врачей вызывают к человеку с травмой ноги. Ситуация, вероятно, серьезная, вызов срочный, едем с мигалками. Врачи, приехав, столкнулись с беспорядком, дом асоциальный, мужчина с травмой ноги и бывшая с ним женщина ведут себя агрессивно, у них нож, они угрожают врачам. Оба явно пьяны, кажется, продолжается семейный конфликт...

Врачи в безопасности, поскольку вместе с ними на место происшествия приехала полиция. Полицейским пришлось применить силу, чтобы усмирить неадекватных людей с ножом в руках.

Врачи скорой 🚑Милда и Каролис 🚑заметили, что в помещении повсюду валяется детская одежда, бутылочки со смесями, на вопрос, есть ли младенец в доме, им не ответили.