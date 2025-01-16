На Медининкском КПП внимание пограничников привлек белорус с запрещенной символикой

14 января пограничники Падварёнской заставы на Медининкском КПП проверяли выезжавших из Литвы в Беларусь людей и их автомобили. Среди автомобилей был микроавтобус Volkswagen Caravelle с белорусскими номерами. Им управлял 62-летний гражданин Беларуси. У него есть временный вид на жительство в Литве (до августа 2025 года).

Документы мужчины были в порядке, но внимание пограничников привлек висевший на видном месте в машине вымпел с символикой десантных войск СССР. На нем, кроме прочих символов, была и Георгиевская лента.