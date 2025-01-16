На Медининкском КПП внимание пограничников привлек белорус с запрещенной символикой

14 января пограничники Падварёнской заставы на Медининкском КПП проверяли выезжавших из Литвы в Беларусь людей и их автомобили. Среди автомобилей был микроавтобус Volkswagen Caravelle с белорусскими номерами. Им управлял 62-летний гражданин Беларуси. У него есть временный вид на жительство в Литве (до августа 2025 года).
Документы мужчины были в порядке, но внимание пограничников привлек висевший на видном месте в машине вымпел с символикой десантных войск СССР. На нем, кроме прочих символов, была и Георгиевская лента.
По действующему в Литве Кодексу административной ответственности, в стране запрещена демонстрация нацистских и коммунистических символов. За такие действия грозит штраф и конфискация предметов с символами.
Белорусу был назначен штраф в размере 150 евро, вымпел был конфискован. После этого гражданин Беларуси смог продолжить свой путь.
Об инциденте пограничники информировали Департамент миграции, который выдал белорусу временный вид на жительство в Литве.
Похожий случай в Медининкай был зафиксирован и 1 января 2025 года. Тогда в Литву не впустили 54-летнего гражданина Беларуси, к лобовому стеклу автомобиля которого был подвешен вымпел с символикой советских десантных войск.
Месяц назад в Литву не впустили 33-летнего белоруса, украсившего лобовое стекло машины серпом и молотом на красном фоне территории СССР.