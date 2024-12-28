2024.12.28 07:13

На Медининкском КПП пограничники задержали нетрезвого гражданина Беларуси на тягаче

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

На Медининкском КПП пограничники задержали грузовой автомобиль DAF с полуприцепом, которым управлял нетрезвый гражданин Беларуси. Нарушителя с КПП увезла полиция.

В четверг вечером пограничники Падварёнской заставы проверяли выезжающие из Литвы автомобили. Пограничники остановили автомобиль DAF 105 XF 410 с полуприцепом Krone SD, которым управлял 43-летний гражданин Беларуси. У мужчины есть временный вид на жительство в Литве до января 2026 года, все документы у него были в порядке, однако пограничники заподозрили, что мужчина пьян. От него пахло алкоголем, он с трудом ориентировался в пространстве.

Выяснилось, что в организме мужчины было 2,24 промилле.

И водителя и его автомобиль передали полиции.

Мужчине грозит уголовная ответственность.

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