На магистрали Вильнюс–Каунас–Клайпеда в ДТП попала машина дорожных рабочих

О ДТП первой сообщила член группы Kur stovi policija Kaune в социальной сети фейсбук. Она информировала, что на дороге около Ситкунай движение практически парализовано.

Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что в 12.26 ч. поступило сообщение, о том, что на магистрали за Каунасом в сторону Клайпеды, около деревни Ситкунай, грузовик врезался в стоявший автомобиль дорожных служб.