На магистрали около Каунаса – большое ДТП: образовались заторы

„Недалеко от Румшишкес, где идут дорожные работы, столкнулись три машины, заторы и со стороны Вильнюса, и со стороны Каунаса“, – в 14.05 ч. информировал читатель портала Kas vyksta Kaune. На фото видно, что на место происшествия приехали врачи скорой.

По данным дежурного Главного комиссариата Каунасского округа, ДТП было зафиксировано в 14 ч., что на месте происшествия столкнулись не три, а четыре автомобиля.

Полиция информировала Delfi, что столкнулись Opel, два BMW и Audi.

Пострадал водитель (1993 г.р.) одного BMW, он был доставлен в больницу.

На магистрали дежурили два экипажа полиции. Несчастье произошло на пути в сторону Каунаса. Обстоятельства ДТП уточняются.