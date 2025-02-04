На магистрали найден пострадавший мужчина в наручниках: подозревается похищение

Департамент полиции сообщает, что 3 февраля, в 22.15 ч. в Кайшядорском районе, на 66 км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда на проезжей части был обнаружен пострадавший мужчина (1984 г.р.). Мужчина был доставлен в Каунасскую клинику.

Сообщается, что на пострадавшем были наручники, поэтому полиция обращалась за помощью к пожарным-спасателям. Пожарные приехали в больницу и срезали с рук мужчины наручники.

Полиция пока не сообщает, удалось ли пострадавшему сбежать от похитителей или его выбросили из машины. По неофициальным данным, полученным Delfi, люди, заметившие мужчину на дороге, вызвали помощь из-за того, что его жизни и здоровью угрожала опасность - мужчина стоял на первой полосе магистрали без отражателей на одежде. Он не погиб только благодаря счастливой случайности, его быстро нашла полиция и передала в руки врачей.