2025.02.04 10:51

На магистрали найден пострадавший мужчина в наручниках: подозревается похищение

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

На магистрали был обнаружен мужчина. Полиция начала расследование в связи с незаконным лишением свободы. Что конкретно произошло, полиция выясняет, однако один подозреваемый уже задержан.

Департамент полиции сообщает, что 3 февраля, в 22.15 ч. в Кайшядорском районе, на 66 км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда на проезжей части был обнаружен пострадавший мужчина (1984 г.р.). Мужчина был доставлен в Каунасскую клинику.

Задержан подозреваемый (1992 г.р.).

Сообщается, что на пострадавшем были наручники, поэтому полиция обращалась за помощью к пожарным-спасателям. Пожарные приехали в больницу и срезали с рук мужчины наручники.

Полиция пока не сообщает, удалось ли пострадавшему сбежать от похитителей или его выбросили из машины. По неофициальным данным, полученным Delfi, люди, заметившие мужчину на дороге, вызвали помощь из-за того, что его жизни и здоровью угрожала опасность - мужчина стоял на первой полосе магистрали без отражателей на одежде. Он не погиб только благодаря счастливой случайности, его быстро нашла полиция и передала в руки врачей.

Полиция рассказала о некоторых деталях расследования. В 21.30 ч. поступило сообщение о том, что на дороге Вильнюс-Каунас автомобиль зацепил ограждения и уехал с места происшествия. Полиция около Жежмаряй остановила автомобиль VW Passat, которым управлял житель (1992 г.р.) Вильнюсского округа. Неподалеку на дороге был замечен мужчина (1982 г.р.) в наручниках (этого человека доставили в больницу).

И водитель и находившийся на магистрали мужчина известны правоохране, они ранее были судимы. Однако пока полиция не сообщает подробности происшествия. Начато расследование.

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