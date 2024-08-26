На магистрали Mercedes мчался на скорости 200 км/ч

По данным полиции, в минувший вторник (20 августа), в 20.00 ч. в Каунасском районе, на дороге Каунас–Мариямполе–Сувалки, автомобиль Mercedes-Benz, мчался на скорости 200 км/ч (допустимая скорость 90 км/ч).

19 августа, в 08.40 ч., был остановлен водитель в состоянии тяжелого опьянения. Автомобиль Opel Vivaro был остановлен в Каунасе, на ул. Швянчёню. Автомобилем управлял пьяный (4,46 промилле) водитель 1968 г.р.