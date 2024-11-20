На магистрали ДТП совершил пьяный водитель – врезался в Audi и перевернулся в кювете

В социальной сети Facebook ReidasTV сообщил о ДТП в Клайпедском районе.

„На магистрали,

в пределах Клайпедского района, пьяный на Citroen нагнал Audi и врезался в него сзади.

Виновник ДТП из Мажейкяй был пьян – 2.32 промилле“, – пишет ReidasTV.

Клайпедская полиция сообщает, что информация о ДТП поступила в среду в 12.15 ч.

По предварительным данным, на магистрали Вильнюс-Каунас столкнулись Citroen и Audi A6.

Водитель (1994 г.р.) Audi был трезвым, а за рулем Citroen был пьяный мужчина 1969 г.р.

В ДТП люди не пострадали.