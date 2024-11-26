2024.11.26 14:53

На магистрали A1 в ДТП попали дорожные рабочие – сообщается о пострадавшем

 
ru.DELFI.lt
Kelininkų avarija A1 kelyje
Kelininkų avarija A1 kelyje
ФОТО: Delfi

Во вторник, 26 ноября, на дороге A1, около Румшишкес, столкнулись два автомобиля. Сообщается о пострадавшем.

Полиция информировала, что о ДТП сообщили в 11.30 ч.

По предварительным данным, на дороге Каунас–Вильнюс грузовик врезался в стоявший на дороге микроавтобус Ford дорожных рабочих.

Во время ДТП незначительные травмы получил молодой человек 1992 г.р. (рабочий), его увезли в больницу.

Грузовиком управлял трезвый мужчина 1975 г.р.

По словам очевидцев, грузовик врезался в микроавтобус дорожных рабочих.

Из-за ДТП на дороге образовались заторы.

Обстоятельства ДТП выясняла полиция.

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