На магистрали A1 в ДТП попали дорожные рабочие – сообщается о пострадавшем

Полиция информировала, что о ДТП сообщили в 11.30 ч.
По предварительным данным, на дороге Каунас–Вильнюс грузовик врезался в стоявший на дороге микроавтобус Ford дорожных рабочих.
Во время ДТП незначительные травмы получил молодой человек 1992 г.р. (рабочий), его увезли в больницу.
Грузовиком управлял трезвый мужчина 1975 г.р.
По словам очевидцев, грузовик врезался в микроавтобус дорожных рабочих.
Из-за ДТП на дороге образовались заторы.
Обстоятельства ДТП выясняла полиция.
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