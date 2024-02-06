На литовском взморье нашли гидролокатор российского типа

О замеченном устройстве неизвестного назначения с русскими надписями в субботу Военно-морские силы (ВМС) проинформировало гражданское лицо. Специалисты идентифицировали его как гидроакустический сонар российского типа.

"С помощью гидроакустических датчиков гидролокатор фиксирует движение и прохождение вблизи него крупногабаритных подводных лодок", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на момент обнаружения этот гидроакустический сонар выведен из строя. В настоящее время он хранится у ВМС.

По данным армии, подобные российские гидролокаторы также были обнаружены в 2021 году в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане вблизи южных берегов Великобритании и Ирландии.