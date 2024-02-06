На литовском взморье нашли гидролокатор российского типа

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kuršių nerija: svaiginantis kopų, miškų ir jūros grožis
Kuršių nerija: svaiginantis kopų, miškų ir jūros grožis
ФОТО: Miglės Trainienės nuotr.

В субботу на Куршской косе был обнаружен гидролокатор российского типа, используемый для сбора разведывательной информации, сообщает Литовская армия.

О замеченном устройстве неизвестного назначения с русскими надписями в субботу Военно-морские силы (ВМС) проинформировало гражданское лицо. Специалисты идентифицировали его как гидроакустический сонар российского типа.

"С помощью гидроакустических датчиков гидролокатор фиксирует движение и прохождение вблизи него крупногабаритных подводных лодок", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на момент обнаружения этот гидроакустический сонар выведен из строя. В настоящее время он хранится у ВМС.

По данным армии, подобные российские гидролокаторы также были обнаружены в 2021 году в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане вблизи южных берегов Великобритании и Ирландии.

В случае обнаружения подобных находок Военно-морские силы просят граждан не трогать их и немедленно сообщать о них.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии