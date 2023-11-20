На Каунасской ГЭС взрывчатку не нашли

По данным полиции, примерно в 11 час. на единый номер полиции поступило сообщение от русскоязычного мужчины о том, что в понедельник через 2 час. в Каунасе, по адресу ул. Тито Масюле 22, произойдет взрыв на Каунасской ГЭС.

Заведующая Подотделом коммуникации Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене сообщила Elta, что взрывчатых веществ на гидроэлектростанции обнаружено не было.

"Осматривать местность приехали и наши сотрудники, и коллеги из Службы общественной безопасности. Никаких подозрительных предметов и подозрительных лиц обнаружено не было. Коллеги после 13 час. уточнили, что ничего подозрительного обнаружено не было", - сообщила представитель полиции.

В понедельник в Вильнюсский и Каунасский аэропорты поступили сообщения о предположительно заложенной взрывчатке. В аэропортах взрывчатых веществ обнаружено не было.