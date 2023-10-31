На дороге Вильнюс — Каунас образовалась огромная пробка из-за ДТП

Как сообщили в полиции, в 12.17 час поступило сообщение о том, что на дороге Вильнюс - Каунас в направлении Каунаса, недалеко от Григишкес, столкнулись два легковых автомобиля.

На месте происшествия его участник рассказал Delfi обстоятельства ДТП. Он сказал, что буксировал кемпер автомобилем VW с надписью „Taksi“ и на дороге по направлению в Каунас, за Григишкес, его машина начала глохнуть, поэтому остановилась на обочине. Мужчина, вышедший из VW, подошел посмотреть, в чем дело, открыл капот, как вдруг автомобиль „Chevrolet“ врезался в кемпер. От удара пострадал мужчина, стоявший рядом с VW, его жизнь спас включенный ручной тормоз. Пострадавший в результате ДТП был доставлен медиками в больницу, он получил травму ноги.