На дороге Via Baltica произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков - пострадали два человека

Как сообщили в полиции, сегодня, 1 ноября, около 10.45 на трассе Via Baltica – на повороте на Биржай – столкнулись два грузовика. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя грузовика получили травмы и были доставлены в больницу.