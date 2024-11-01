На дороге Via Baltica произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков - пострадали два человека

Как сообщили в полиции, сегодня, 1 ноября, около 10.45 на трассе Via Baltica – на повороте на Биржай – столкнулись два грузовика. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя грузовика получили травмы и были доставлены в больницу.
По данным отдела по координации ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения, во время аварии перевернулся один тягач с прицепом. Сообщается, что пришлось спасать одного прижатого человека. Информация и обстоятельства происшествия уточняются.
Оставить комментарий Читать комментарии