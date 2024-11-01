2024.11.01 14:44

На дороге Via Baltica произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков - пострадали два человека

 
ru.DELFI.lt
Vilkikų avarija „Via Baltica“ kelyje
Vilkikų avarija „Via Baltica“ kelyje
ФОТО: Panevėžio policija

В пятницу на дороге Via Baltica произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Сообщается о пострадавших.

Как сообщили в полиции, сегодня, 1 ноября, около 10.45 на трассе Via Baltica – на повороте на Биржай – столкнулись два грузовика. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя грузовика получили травмы и были доставлены в больницу.

По данным отдела по координации ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения, во время аварии перевернулся один тягач с прицепом. Сообщается, что пришлось спасать одного прижатого человека. Информация и обстоятельства происшествия уточняются.

Vilkikų avarija „Via Baltica“ kelyje

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