На деревообрабатывающем заводе в Шилальском районе вспыхнул пожар

По данным ЕЦП, в 12.25 час. в центр по номеру экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что на деревообрабатывающем заводе в Шилальском районе, в деревне Тубучяй, на улице Раганинес, произошел взрыв.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасания (ДПБС), в результате взрыва внутри здания возник пожар.
Позже ДПБС уточнил, что пожар начался не в здании, а снаружи. Возгорание было зафиксировано в трубе, подающей сухие опилки в барабан, который уже успели закрыть.
Пожар был локализован в 13.20 час.
По вышеуказанному адресу находится компания Šilalės mediena.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы из Шилале, Таураге и Шилальского района Клайпедского пожарно-спасательного управления. Информация о происшествии передана на станцию скорой медицинской помощи.
Как указывает ДПБС, в тушении пожара задействовано семь пожарных автоцистерн.
Сообщений о возможных пострадавших в результате пожара нет.