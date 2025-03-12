На деревообрабатывающем заводе в Шилальском районе вспыхнул пожар

По данным ЕЦП, в 12.25 час. в центр по номеру экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что на деревообрабатывающем заводе в Шилальском районе, в деревне Тубучяй, на улице Раганинес, произошел взрыв.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасания (ДПБС), в результате взрыва внутри здания возник пожар.

Позже ДПБС уточнил, что пожар начался не в здании, а снаружи. Возгорание было зафиксировано в трубе, подающей сухие опилки в барабан, который уже успели закрыть.

Пожар был локализован в 13.20 час.

По вышеуказанному адресу находится компания Šilalės mediena.