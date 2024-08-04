Музыкальный фестиваль в Ниде запомнится надолго – полиция задержала немало любителей наркотиков

2-4 августа на северном пляже в Ниде проходит фестиваль Anna Festival. Оказывается, во время фестиваля у полиции было немало работы. Сообщается, что у людей были найдены психотропные и наркотические вещества.

Портал tv3.lt сообщает, что в поле зрения полиции попался и сын влиятельного дипломата. Молодой человек провел ночь под арестом.

Клайпедская полиция информировала, что в субботу, 3 августа, в 00.50 ч., около входа на территорию фестиваля, полиция нашла у молодого человека самокрутку с растительным веществом.

В 1.21 ч. в Неринге, на шоссе Нида-Смильтине у женщины в сумочке нашли три самокрутки с растительным веществом.