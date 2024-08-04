Музыкальный фестиваль в Ниде запомнится надолго – полиция задержала немало любителей наркотиков

2-4 августа на северном пляже в Ниде проходит фестиваль Anna Festival. Оказывается, во время фестиваля у полиции было немало работы. Сообщается, что у людей были найдены психотропные и наркотические вещества.
Портал tv3.lt сообщает, что в поле зрения полиции попался и сын влиятельного дипломата. Молодой человек провел ночь под арестом.
Клайпедская полиция информировала, что в субботу, 3 августа, в 00.50 ч., около входа на территорию фестиваля, полиция нашла у молодого человека самокрутку с растительным веществом.
В 1.21 ч. в Неринге, на шоссе Нида-Смильтине у женщины в сумочке нашли три самокрутки с растительным веществом.
В 3.55 ч. у мужчины 1994 г.р. нашли пакетик с 6 таблетками, порошком и пакет с сыпучим порошком. Подозреваемый был доставлен в комиссариат.
В 4.20 ч., в Неринге, на шоссе Нида-Смильтине у молодого человека 1997 г.р. был обнаружен пакетик с веществом белого цвета.
В 4.47 ч., в Неринге, на шоссе Нида-Смильтине, в автомобиле Volkswagen полиция обнаружила пакетик с веществом белого цвета. У мужчины полицейские нашли коробочку с веществом растительного происхождения.
Delfi напоминает, что 2 августа, в 23.55 ч. в Неринге, около Северного пляжа, на шоссе Нида-Смильтине, у мужчины обнаружили 3 таблетки, вероятно, психотропное вещество.
В 23.55 ч. у входа на территорию фестиваля у мужчины 1985 г.р. обнаружили 14 таблеток.
Начаты расследования.