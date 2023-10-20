Мужчина несколько раз прилюдно мастурбировал в городском автобусе

Полиция информировала, что 19 октября, в 22.13 ч. поступило сообщение о том, что 17 и 19 октября в Каунасе, в каунасском городском автобусе номер 34G, мужчина среднего возраста прилюдно мастурбировал.

Полиция получила заявление и видео и начала расследование в связи с нарушением общественного порядка.

Подозреваемому грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.