Мошенники: звонок "из полиции" стоил жительнице 12 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник около 14.51 час., находившейся дома 47-летней жительнице Рокишкского района позвонил неизвестный.

Представившись полицейским, он обманным путем выманил у нее 12 тыс. 41 евро.

Почти в то же время, около 14. 05 час., находившейся дома 73-летней жительнице Вильнюсского района позвонил неизвестный.

Представившись сотрудником компании, он обманным путем выманил у нее 10 тыс. евро.