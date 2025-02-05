2025.02.05 09:47

Мошенники: звонок "из полиции" стоил жительнице 12 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

Жительницы Рокишкского и Вильнюсского районов пострадали от действий мошенников и лишились десятков тысяч евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник около 14.51 час., находившейся дома 47-летней жительнице Рокишкского района позвонил неизвестный.

Представившись полицейским, он обманным путем выманил у нее 12 тыс. 41 евро.

Почти в то же время, около 14. 05 час., находившейся дома 73-летней жительнице Вильнюсского района позвонил неизвестный.

Представившись сотрудником компании, он обманным путем выманил у нее 10 тыс. евро.

По данным фактам мошенничеств полиция начала предварительные расследования.

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