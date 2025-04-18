Мошенники: жители Шяуляй и Кедайняй лишились почти 27 000 евро

В четверг, около 9. 39 ч. в комиссариат полиции Шяуляй и Шяуляйского района обратилась 70-летняя женщина.
По словам потепревшей, в среду, находясь дома в Шяуляй, она получила ссылку от незнакомца через чат-приложение Messenger. После нажатия на нее и ввода паролей для входа в систему электронного банкинга со счета путем обмана было похищено 12 900 евро.
Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества и незаконного завладения электронным платежным средством или его данными.
В тот же день, около 12.38 ч. в Кедайняйский районный комиссариат полиции обратился 49-летний мужчина. Мошенники выманивали у него деньги на протяжении трех месяцев.
Потерпевший заявил, что в период с 17 декабря 2024 года по 19 марта текущего года, когда он находился дома в Кедайняй, ему позвонила неизвестная женщина, которая путем обмана выманила у него 14 000 евро через инвестиционную платформу.
Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.