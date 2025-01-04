2025.01.04 15:08

Мошенники завладели порталом "e-sveikata": люди, пытавшиеся войти в систему, потеряли деньги

 
ru.DELFI.lt
E. Sveikata sistema
E. Sveikata sistema
ФОТО: DELFI

Жители Пакруойиса и Клайпеды обратились в полицию по поводу деятельности мошенников на интернет-портале „e-sveikata“.

28 декабря 2024 года сотрудники полиции Пакруойиса получили сообщение о том, что у мужчины 1965 г.р. при попытке подключиться к интернет-порталу „e-sveikata“ были перехвачены банковские данные для входа и похищены деньги. Материальный ущерб - 750 евро.

3 января 2025 г. Клайпедский городской полицейский комиссариат получил заявление женщины 1961 г.р., в котором указано, что 31.12.2024 около 09.00 час она попыталась войти на портал „e-sveikata“, после чего заявительница заметила, что с ее банковского счета похищены деньги в размере 548 евро. Начато расследование мошенничества.

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