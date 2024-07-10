Мошенники за пять дней выманили у женщины более 43 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник, около 16.10 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсской области обратилась 66-летняя женщина. Она заявила, что с 4 по 9 июля ей звонили неизвестные.

Представившись сотрудниками Google и служащими банка, они обманным путем выманили у нее 43 700 евро.

Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.

В тот же день, в 10.28 час., в Главный комиссариат полиции Каунасской области обратилась еще одна женщина, пострадавшая от действий мошенников.

74-летняя заявительница утверждала, что с 21 июня по 3 июля ей на телефон звонили неизвестные и обманным путем выманили 7 608 евро.