2025.04.03 09:20

Мошенники выманили у жительницы Вильнюса 163 000 евро

 
Elta
ru.DELFI.lt
Telefoniniai sukčiai atakuoja vis gudriau
Telefoniniai sukčiai atakuoja vis gudriau
ФОТО: Unsplash

Мошенники почти за три месяца выманили у жительницы Вильнюса 163 тыс. евро.

В среду 76-летняя пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, сообщает Департамент полиции.

Она рассказала, что с 15 января по 1 апреля в Вильнюсе с ее банковского счета путем обмана было похищено 163 тыс. евро.

Это одна из крупнейших сумм, которую мошенникам удалось выманить в столице в этом году.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

В среду еще двое жителей сообщили о том, что сильно пострадали от действий мошенников – обманув двух человек в Каунасе и Паневежисе, мошенники похитили почти 60 тыс. евро.

17-30 марта неизвестные звонили 79-летней женщине. Представившись сотрудниками различных учреждений, они путем обмана выманили у нее 46 тыс. евро.

В комиссариат полиции Каунасского уезда поступило заявление от 56-летней женщины.

Она рассказала, что в период с января по март в Каунасе, будучи дома, она якобы инвестировала деньги на онлайн-платформе, в результате чего мошенники путем обмана похитили у нее 13 тыс. 826 евро.

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