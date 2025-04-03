Мошенники выманили у жительницы Вильнюса 163 000 евро

В среду 76-летняя пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, сообщает Департамент полиции.

Она рассказала, что с 15 января по 1 апреля в Вильнюсе с ее банковского счета путем обмана было похищено 163 тыс. евро.

Это одна из крупнейших сумм, которую мошенникам удалось выманить в столице в этом году.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

В среду еще двое жителей сообщили о том, что сильно пострадали от действий мошенников – обманув двух человек в Каунасе и Паневежисе, мошенники похитили почти 60 тыс. евро.

17-30 марта неизвестные звонили 79-летней женщине. Представившись сотрудниками различных учреждений, они путем обмана выманили у нее 46 тыс. евро.