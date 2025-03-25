Мошенники выманили у жителей почти 23 000 евро

В понедельник потерпевшая обратилась в Паневежский комиссариат полиции.

61-летняя женщина рассказала, что в воскресенье вечером, когда она находилась дома в Паневежисе, неизвестный через приложение Messenger обманным путем выманил у нее деньги.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества, сообщил Департамент полиции.

Также в понедельник в полицию Вильнюсского уезда поступило заявление от 24-летней женщины о том, что в период с 16 по 20 марта неизвестные лица обманом выманили у нее 1 850 евро.

В тот же день в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение от 73-летнего мужчины.