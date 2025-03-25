Мошенники выманили у жителей почти 23 000 евро

В понедельник потерпевшая обратилась в Паневежский комиссариат полиции.
61-летняя женщина рассказала, что в воскресенье вечером, когда она находилась дома в Паневежисе, неизвестный через приложение Messenger обманным путем выманил у нее деньги.
Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества, сообщил Департамент полиции.
Также в понедельник в полицию Вильнюсского уезда поступило заявление от 24-летней женщины о том, что в период с 16 по 20 марта неизвестные лица обманом выманили у нее 1 850 евро.
В тот же день в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение от 73-летнего мужчины.
Он рассказал, что с 17 по 18 марта, когда он находился дома, ему позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками Tele2, банка и полиции, и обманным путем выманили его банковскую платежную карту.
С его банковского счета было похищено 1 500 евро.
В понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение и от 72-летней женщины.
Она рассказала, что неделю назад, 18 марта, когда она находилась дома, ей позвонили неизвестные люди, представились сотрудниками Tele2 и обманным путем выманили с ее банковского счета 7 100 евро.
Полиция начала досудебные расследования по всем случаям.