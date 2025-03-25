2025.03.25 12:31

Мошенники выманили у жителей почти 23 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Мошенники через приложение Messenger выманили у жительницы Паневежского уезда 12,4 тыс. евро.

В понедельник потерпевшая обратилась в Паневежский комиссариат полиции.

61-летняя женщина рассказала, что в воскресенье вечером, когда она находилась дома в Паневежисе, неизвестный через приложение Messenger обманным путем выманил у нее деньги.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества, сообщил Департамент полиции.

Также в понедельник в полицию Вильнюсского уезда поступило заявление от 24-летней женщины о том, что в период с 16 по 20 марта неизвестные лица обманом выманили у нее 1 850 евро.

В тот же день в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение от 73-летнего мужчины.

Он рассказал, что с 17 по 18 марта, когда он находился дома, ему позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками Tele2, банка и полиции, и обманным путем выманили его банковскую платежную карту.

С его банковского счета было похищено 1 500 евро.

В понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение и от 72-летней женщины.

Она рассказала, что неделю назад, 18 марта, когда она находилась дома, ей позвонили неизвестные люди, представились сотрудниками Tele2 и обманным путем выманили с ее банковского счета 7 100 евро.

Полиция начала досудебные расследования по всем случаям.

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