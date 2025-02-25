Мошенники выманили у жителей Литвы почти 75 000 евро

В понедельник утром к сотрудникам Клайпедской полиции обратился мужчина 1978 года рождения. Он сообщил, что в прошлый четверг ему позвонили неизвестные лица, которые, представившись сотрудниками телекоммуникационной компании, полиции и банка, обманным путем выманили у него 19 920 евро.

В понедельник в комиссариат полиции Рокишкского района обратилась женщина 1936 года рождения. Она сообщила, что в тот же день ей позвонили и сообщили о ее племяннице, которая якобы попала в аварию и ей нужны деньги. Пострадавшая отдала пришедшему к ней молодому человеку 10 тыс. евро.